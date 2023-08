Un bimbo di quattro anni e mezzo è annegato oggi in un acquapark a Monopoli, in provincia di Bari.

Il piccolo, che era con i familiari, stava usando una delle piscine della struttura quando, mentre faceva alcuni giochi d’acqua, probabilmente ha urtato il capo cadendo in acqua senza più riprendersi.

Vani i disperati tentativi di rianimare il piccolo, che è stato anche trasportato in ospedale dopo i primi soccorsi effettuati sul posto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che anche attraverso le immagini delle telecamere interne al parco acquatico stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita del bambino, che è finito in acqua in un punto in cui non toccava. I militari stanno anche acquisendo alcune testimonianze dei presenti.

Coordina le indagini la Procura di Bari.

