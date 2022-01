Una grave tragedia quella avvenuta ieri in tarda serata lungo la provinciale Pisticci-San Basilio, nel Materano.

Una Mini Cooper su cui viaggiavano tre ragazzi di circa vent’anni è uscita di strada finendo in una scarpata. Due degli occupanti sono morti sul colpo, il terzo poco dopo in ospedale.

Le cause dell’incidente sono in via di accertamento. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

