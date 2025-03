È bastato l'invito di un tassista ad attraversare sulle strisce pedonali per scatenare la rabbia di un gruppo di ragazzini tra 16 e 17 anni, che si sono avventati sull'uomo e l'hanno pestato.

È successo ieri pomeriggio, nel quartiere Vomero di Napoli.

I quattro giovanissimi sono stati immediatamente identificati e rintracciati dai Carabinieri del nucleo operativo e della stazione Vomero Arenella: saranno denunciati all'autorità giudiziaria per le lesioni arrecate alla vittima, che ha 55 anni.

I ragazzi, tutti dell'hinterland napoletano, sono studenti di un istituto tecnico di Scampia, stavano raggiungendo i loro motorini dopo essere stati in un cinema di via Kerbaker per un'iniziativa promossa dalla scuola, un cineforum organizzato per alimentare confronti e dibattiti sui problemi più attuali e ieri avevano appena visto il film "The Holdovers - Lezioni di Vita".

L'aggressione al tassista è stata ripresa da molti passanti intervenuti per aiutare la vittima e i video sono diventati subito virali in rete. Il tassista se l'è cavata con qualche escoriazione e un occhio nero.

