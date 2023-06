Un giovane di 25 anni è morto e un suo amico, di 23 anni, è rimasto ferito lungo la linea ferroviaria a Mestre, investiti da un treno regionale diretto a Venezia.

I due, poco dopo la mezzanotte, stavano attraversando a piedi i binari. Il macchinista li ha visti all'ultimo momento, ha tentato una frenata, ma non ha potuto evitare l'impatto.

Non si sa per quale ragione i ragazzi, entrambi residenti nel Veronese, volessero attraversare la ferrovia. Il sopravvissuto avrebbe detto ai soccorritori che volevano raggiungere la strada dall'altra parte della linea, dove c'è il Centro Vega, il polo scientifico e tecnologico che sorge a poca distanza dallo stabilimento Fincantieri, per effettuare un prelievo da uno sportello bancomat. Ma la storia non convince gli inquirenti, che continuano a indagare.

La vittima si chiamava Manuel Tripargoletti, 25 anni, giovane laureato originario di Cosenza, che da qualche tempo viveva in Veneto, a Legnago. L'amico rimasto ferito, con lesioni ad un braccio, e già dimesso dall'ospedale, è un 23enne residente a Bevilacqua (Verona), ma che di fatto viveva a Legnago.

Il convoglio regionale era appena partito dalla stazione di Mestre, e viaggiava a velocità ridotta, in direzione Venezia. La motrice non ha investito in pieno i due ragazzi: il 23enne è stato colpito solo di striscio, all'altezza di una spalla; Manuel Tripargoletti è invece stato preso in modo più netto, finendo sbalzato alcune decine di metri più avanti. È deceduto all'istante.

(Unioneonline/D)

