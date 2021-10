Investito e ucciso da un’autocisterna.

La vittima è un bambino di 11 anni, morto questa mattina travolto dal tir a Voghera, in provincia di Pavia, all'incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli.

Il bimbo stava pedalando accanto al fratello 13enne, anche lui in bicicletta. Per cause ancora da accertare, l'11enne è stato investito dal camion mentre attraversava sulle strisce.

A chiamare i soccorsi alcuni passanti che hanno assistito a tutta la scena. Per il bambino purtroppo non c’è stato niente da fare.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(Unioneonline/D)

