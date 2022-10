Giacca a vento, borsa a tracolla, lo sguardo perso tra le corsie del supermercato nel centro commerciale di Assago (Milano) in cerca del coltello con cui ha poi aggredito 6 persone, una delle quali è morta durante il trasporto in ospedale.

Il Tg1 ha mostrato in esclusiva le immagini del sistema di sorveglianza del Carrefour di Assago dove due giorni il 46enne Andrea Tombolini si è scagliato contro un gruppo di clienti e dipendenti. I video mostrano l'ingresso dell'uomo alle 18.35 e coprono i successivi 7 minuti, il momento della furia fino al blocco e all'arresto da parte dei carabinieri.

L’uomo era convinto di essere gravemente ammalato e di aver ancora poco da vivere. Così, prima ha tentato di farla finita buttandosi dal terrazzo del centro commerciale Milano Fiori di Assago, ma non ce l’ha fatta. Poi è sceso al pian terreno, è entrato al Carrefour, si è avvicinato a uno scaffale e ha agguantato un coltello con una lama di 20 centimetri.

Prima, ha detto, ha pensato di suicidarsi ma dopo, vedendo attorno “quelle persone felici, che stavano bene” ha cominciato a colpire a caso perché “mi facevano invidia”.

Questa è la confessione di Andrea Tombolini, accusato di omicidio e di duplice tentato omicidio. Nel tardo pomeriggio di due giorni fa ha accoltellato a morte il cassiere, Luis Fernando Ruggieri, e ha colpito altri 5 clienti, tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì (che sta “bene ed esprime la sua vicinanza” a chi non ce l'ha fatta e agli altri feriti), Franco Caddeo e Francesco Rizzini, ricoverati in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

L'uomo, incensurato, vive con madre, padre e sorella nel quartiere Stadera: licenza di terza media e disoccupato, da un anno è in crisi per via di una bruttissima depressione come ha raccontato il suo medico di base, ma non ha mai dato segni che potessero far pensare a un gesto simile.

Un mese e mezzo fa per un intervento chirurgico, si era preso a pugni per la disperazione, ma, come ha spiegato il procuratore della Repubblica Marcello Viola “avvisaglie non ce ne sono state”.

Poteva finire peggio, per fortuna l’uomo è stato disarmato da un impiegato e da altri clienti, tra cui l’ex giocatore dell’Inter Massimo Tarantino. Carrefour Italia intanto ha tolto i coltelli in esposizione nei punti vendita per evitare gesti di emulazione.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata