Un vero e proprio arsenale è stato ritrovato dai carabinieri in un negozio di ortofrutta a Napoli.

I militari del Nucleo investigativo e della Compagnia di Napoli-Bagnoli hanno recuperato, in via Miseno, 10 pistole, 6 kalashnikov, 5 pistole mitragliatrici, due giubbetti anti-proiettili, una bomba carta e diverso munizionamento.

E, sempre nel negozio, 13 chili di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana.

Il titolare dell'ortofrutta, un 41enne, e un suo parente di 74 anni, che si trovava anche nell'esercizio commerciale, sono stati arrestati. Sono entrambi incensurati.

In corso i rilievi tecnici, mentre le armi verranno esaminati per capire se sono state usate in fatti di sangue commessi di recente nei quartieri dell'area occidentale della città: un omicidio, a Fuorigrotta, e diversi raid con colpi di pistola contro abitazioni e locali.

(Unioneonline/s.s.)

