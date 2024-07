In testa i caschi integrali e fra le mani i fucili a pompa. Si è scatenato il panico oggi pomeriggio in uno stabilimento balneare di Torre Annunziata (Napoli), il lido Azzurro, uno dei più noti e frequentati della zona. I malviventi probabilmente cercavano qualcuno, ma non lo hanno trovato.

Molte persone urlavano e fuggivano alla vista dei due uomini armati che si aggiravano tra i bagnanti. Forse anche per guadagnarsi la fuga, i due, arrivati a ridosso dell'ingresso, hanno deciso di sparare alcuni colpi (almeno due stando a quanto raccontato da alcuni testimoni) per aprirsi il varco necessario a scappare e far perdere le loro tracce. Fortunatamente senza colpire nessuno.

Un raid durato qualche minuto, forse anche meno, ma che ai presenti deve essere apparso un'eternità. Sul posto sono giunte poco dopo le auto della polizia e dei carabinieri.

Gli inquirenti hanno già sottoposto a sequestro le immagini dell'impianto di videosorveglianza dello stabilimento balneare e, ancora, resta da capire chi fosse l’obiettivo del commando.

