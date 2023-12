Quella in programma doveva essere una vacanza di relax in Egitto ma le cose, per un anziano di Manchester, sono andate diversamente. Derubato nel paese africano – senza più un soldo – è stato aiutato dalla Polizia di frontiera dell’aeroporto di Venezia a tornare a in patria, grazie a una colletta.

Dopo il furto l’uomo – con difficoltà motorie – si è imbarcato su un volo verso casa, pronto per lasciarsi alle spalle la brutta esperienza. Ma è stato colto da un malore a bordo. Così il comandante ha interrotto il viaggio per farlo ricoverare. Sottoposto ad accertamenti urgenti all’ospedale dell’Angelo di Mestre, è stato poi dimesso e accompagnato all’aeroporto. Lì però è emerso che – a causa del furto – non era in grado di acquistare il biglietto. I poliziotti hanno così raccolto i soldi e hanno attivato la procedura di accoglienza aeroportuale riservata alle persone con difficoltà motorie e in possesso di titolo di viaggio, portando così l'anziano in una sala di accoglienza dove gli è stato fornito un pasto caldo.

D'accordo con le autorità consolari britanniche, il cittadino inglese si è imbarcato stamani su un volo diretto a Londra. Oltre che dall'interessato, sono giunti agli agenti i ringraziamenti da parte del Consolato Britannico di Milano.

