Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore – era in stato confusionale – nel cortile di una villetta privata.

E’ successo ieri a Sassuolo, nel Modenese. La vittima, Carla Gozzanelli, è morta a pochi passi dalla propria abitazione. Si era allontanata eludendo la sorveglianza della badante.

E’ entrata nel cortile di una villetta privata, lì c’era una bimba che si trovava davanti al cancello in attesa della madre: “Cosa ci fai qui”, ha detto la piccola a Carla Gorzanelli.

I due cani hanno assalito e sbranato l’anziana, questa l’ipotesi, per istinto protettivo nei confronti della bambina.

Sul luogo della tragedia la Squadra mobile della Polizia, i carabinieri e la Scientifica, oltre al 118 che non ha potuto fare nulla per salvare la vita all’89enne. Saranno analizzate anche le telecamere di videosorveglianza della villa.

Sul posto è poi giunto anche il figlio dell’anziana, che stava cercando la madre: “Non era mai uscita dalla sua abitazione, non so come sia potuto accadere”.

