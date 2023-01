Si riaccendono le speranze di ritrovare viva Angela Celentano, la bimba di tre anni di cui si è persa ogni traccia nel 1996 sul monte Faito, nel Napoletano, mentre era in gita la famiglia.

Lo studio legale Ferrandino, che segue la famiglia Celentano, ha individuato in Argentina una ragazza che si sospetta possa essere la bambina scomparsa. Sarà il test del Dna a rivelare se si tratti effettivamente di Angela Celentano.

«Nei giorni scorsi - si legge nel comunicato di Luigi Ferrandino - finalmente un collaboratore del mio studio, in un paese nordeuropeo, ha incontrato la ragazza sud americana che sospettiamo possa essere Angela Celentano e ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli. Non appena ne sarò in possesso provvederò ad inviarlo ad uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nella individuazione di profili Dna. Conto entro una decina di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sud americana con il profilo dei signori Celentano».

«Ci sono tanti elementi che ci fanno pensare che possa essere lei, ma non ci illudiamo e aspettiamo il riscontro scientifico», aggiunge l’avvocato.

Un mistero irrisolto e una nuova pista dopo quasi 27 anni, dunque: i dati anagrafici della ragazza argentina corrispondono a quelli di Angela Celentano, a ciò si aggiungono una grande somiglianza fisionomica e una macchia sul dorso uguale a quella della bambina scomparsa.

La bimba il 10 agosto del 1996 era in vacanza con i genitori, dove la famiglia aveva organizzato un pic nic con il gruppo degli evangelisti. Alle 13 il padre, Catello Celentano, si accorse che la figlia non c’era più.

L’ultimo a vederla su Renato, bimbo che all’epoca aveva 11 anni. Raccontò di essersi addentrato per un sentiero che portava all'auto per posare il pallone, Angela provò a seguirlo ma fu rimandata indietro. Da lì si persero le tracce perché la bimba non raggiunse mai i genitori e l'11enne al suo ritorno non incontrò nessuno.

Tante le segnalazioni anonime in questi 26 anni e mezzo, nessuna ha portato a quella bambina che oggi, se fosse viva, avrebbe 30 anni.

