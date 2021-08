Duplice omicidio e suicidio a Carpiano, nel Milanese.

Un uomo di 70 anni ha ucciso la moglie e la figlia di 15 anni, poi si è tolto la vita.

Poco dopo le 14 ha telefonato al 118 spiegando di aver appena ammazzato la moglie e la figlia e comunicando la sua intenzione di suicidarsi.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato i tre cadaveri: il 70enne con una pistola accanto, una donna di 42 anni e una ragazza 15enne.

I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese sono stati attivati dal 118 subito dopo la chiamata dell'uomo e in pochi minuti sono arrivati sul posto, ma hanno solo potuto constatare il decesso delle tre persone.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lodi, compente per le indagini.

Lui si chiamava Salvatore Staltari: soffriva di depressione ed era soprattutto lui che seguiva la figlia Stefania a cui ha tolto la vita oggi, accompagnandola anche quotidianamente a scuola. La moglie di origini filippine, Catherine Panis, lavorava part time in una ditta della zona.

Sulla tragedia, domattina, in Comune si terrà un summit tra i diversi assessori e il sindaco mentre il primo cittadino ha già reso noto che si confronterà con i Servizi sociali.

Parole pesanti quelle utilizzate dal procuratore di Lodi Domenico Chiaro, che guida le indagini: "La tragedia che si è verificata oggi a Carpiano, dove un uomo ha sterminato l'intera famiglia, è il

miglior modo per essere ricordati come colossali vigliacchi. Non esistono problemi così insormontabili da giustificare il suicidio e l'omicidio".

(Unioneonline/L)

