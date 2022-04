Ha ucciso la moglie durante una lite, poi si è costituito in questura.

Il femminicidio per mano di un 62enne che impugnava un coltello è avvenuto nella serata di ieri in un’abitazione di Viserba di Rimini. Secondo una prima ricostruzione, al momento del delitto – probabilmente scaturito da motivi di gelosia – nella casa in vive una figlia della coppia c’erano anche i nipotini.

L’uomo avrebbe afferrato il coltello a serramanico, inseguendo la moglie che tentava di fuggire, ma l’ha raggiunta in cucina e l’ha ferita mortalmente alla gola. Agli inquirenti, dopo l’arresto, ha detto di aver avuto il sospetto che la donna lo tradisse.

(Unioneonline/s.s.)

