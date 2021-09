Più di otto italiani over 12 su dieci hanno effettuato la prima dose del vaccino anti-Covid.

Lo fa sapere il commissario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo, durante la sua visita all’hub vaccinale Amazon a Passo Corese (Rieti).

“Oggi è un bel giorno perché abbiamo appena raggiunto e di poco superato l’80% delle prime inoculazioni", afferma il generale. “E’ un traguardo importante perché ci dice che a fine settembre raggiungeremo l’80% di platea interamente vaccinata, ovvero 43 milioni e 200mila cittadini dai dodici anni in su”.

Sono invece, secondo i dati disponibili sul sito del governo, quasi 38,9 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 72% della popolazione over 12.

Un “bel giorno” insomma, ma restano le preoccupazioni. Soprattutto, spiega il generale “su quel milione e 800mila cittadini tra i 50 e i 59 anni non ancora vaccinato”.

L’82% di prime inoculazioni raggiunto “potrebbe non bastare”, mette in guardia Figliuolo. “Il mio appello è a queste persone, anche se c’è stata una ripresa della campagna vaccinale negli ultimi giorni con oltre 10mila prime inoculazioni al giorno per questa fascia età dei 50-59enni".

Sulla terza dose invece: "Si partirà a settembre per gli immunocompromessi, una platea di tre milioni di persone, poi a seguire si andrà sugli anziani e sui sanitari e poi vedremo".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata