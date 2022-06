Un uomo di 38 anni, Raffaele Balsamo, è stato ucciso mentre era agli arresti domiciliari per rapina all'interno della sua abitazione ad Afragola, in provincia di Napoli.

L’allerta è scattata ieri sera, alcuni vicini hanno chiamato i carabinieri dopo aver sentito colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono arrivati i militari e il personale del 118.

La porta di ingresso era aperta: sull'uscio, riverso a terra, il corpo dell'uomo con due fori, uno al torace e uno al braccio destro.

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l'autopsia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'abitazione è stata sequestrata, le indagini sono in corso.

(Unioneonline/D)

