Omicidio nella notte a Napoli.

Nella zona del Pallonetto, a Santa Lucia, un 44enne è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella a uno scooter in via Solitaria. Inutili i soccorsi e il trasporto all’ospedale Vecchio Pellegrini.

L’uomo, Pasquale Sesso, era finito nei guai in passato per questioni di spaccio e per rapina. Gli inquirenti della Squadra mobile ritengono che sia collocato in un particolare clan di camorra e ultimamente avrebbe tentato di scalare posizioni nella malavita del quartiere.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata