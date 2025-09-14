Aggredito con un'accetta nella Chinatown di Milano, un fermoLite tra due cinesi in via Sarpi, la vittima ricoverata al Niguarda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un uomo è stato aggredito con un'accetta in via Paolo Sarpi a Milano, in seguito a una lite furibonda.
È accaduto stamane attorno alla 11, nella Chinatown milanese. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato un violento litigio tra due cinesi, uno dei quali avrebbe inseguito l'altro fino in un bar e lo avrebbe colpito, ferendolo gravemente, con l'arma da taglio.
La vittima, che ha riportato ferite alle braccia, è stato trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda mentre l'aggressore è stato fermato dalla Polizia di Stato.
(Unioneonline)