Un uomo è stato aggredito con un'accetta in via Paolo Sarpi a Milano, in seguito a una lite furibonda.

È accaduto stamane attorno alla 11, nella Chinatown milanese. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato un violento litigio tra due cinesi, uno dei quali avrebbe inseguito l'altro fino in un bar e lo avrebbe colpito, ferendolo gravemente, con l'arma da taglio.

La vittima, che ha riportato ferite alle braccia, è stato trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda mentre l'aggressore è stato fermato dalla Polizia di Stato.

