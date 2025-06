Aeroitalia ha perso con Ita la guerra sul brand. Il nome della compagnia, oltre a quello di Ita, è infatti troppo simile a quello di Alitalia. E infatti proprio Ita, proprietaria del marchio Alitalia, ha vinto la causa anche su questo fronte.

Così ieri il Collegio d’appello del Tribunale di Roma ha deciso che la compagnia che per ora collega Cagliari a Fiumicino e a Milano Linate in continuità dovrà cambiare nome e logo entro sei mesi. Aeroitalia sta pensando di presentare un ricorso in Cassazione.

«È un colpo molto brutto per la nostra azienda, perché quel marchio è diventato oggi importante grazie al lavoro di tutti noi», è il testo della comunicazione con cui l’amministratore delegato Gaetano Intrieri ha avvertito l’Azienda della decisione. «Sono certo che supereremo anche questa, in questo strano Paese dove la meritocrazia non è premiante». Quindi un messaggio di speranza: «Siamo già al lavoro per il nuovo nome».

L’articolo completo di Lorenzo Piras su L'Unione Sarda oggi in edicola e sull’App Digital

© Riproduzione riservata