È morta suor Paola, molto conosciuta nel mondo del calcio e tra i tifosi della Lazio per le sue partecipazioni televisive a “Quelli che il calcio” in veste di tifosa biancoceleste. La religiosa, al secolo Rita D'Auria, aveva 77 anni.

Grazie alla sua notorietà ha portato sostegno ad attività ed iniziative benefiche e religiose soprattutto attraverso l'associazione So.Spe, impegnandosi in particolare per i giovani in difficoltà ed i detenuti.

«La S.S. Lazio, con in testa il presidente Claudio Lotito e la dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di suor Paola D'Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità», si legge sul sito della società biancoceleste. «La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca - prosegue la nota del club - Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l'umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato».

«Cara Paola, cara Suor Paola. Grazie per l'affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita. Un ultimo abbraccio» il ricordo di Fabio Fazio sulla pagina social di “Che tempo che fa”.

L'ex conduttore di “Quelli che il calcio” ha pubblicato una foto che lo ritrae con Suor Paola e Idris Sanneh, altro volto noto del programma, grande tifoso juventino, scomparso nell'agosto del 2023 a 72 anni.

(Unioneonline/v.l.)

