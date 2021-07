Braccialetto elettronico e ai domiciliari. Alberto Genovese, l’imprenditore per cui la Procura ha chiuso le indagini relative ai casi di violenza sessuale nei confronti di due ragazze – che sarebbero state stordite con un mix di droghe –, esce dal carcere milanese di San Vittore per essere ricoverato in una clinica per disintossicarsi.

A deciderlo, in accoglimento della richiesta presentata dalla difesa, il gip di Milano Tommaso Perna.

Genovese era stato arrestato nel novembre scorso: secondo le accuse avrebbe fatto assumere della cocaina e della ketamina a due giovani per poi abusare di loro.

I fatti sarebbero avvenuti nel corso di feste private nella sua abitazione. Lui aveva espresso da subito il desiderio di disintossicarsi.

