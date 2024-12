Una ragazza di 24 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata ferita con almeno una coltellata alla schiena.

È accaduto fuori da un supermercato di via Prealpi a Giussano (Monza), intorno alle 13.30 di oggi.

A quanto emerso fino ad ora non si tratta di una rapina, ma è probabile sia stata sorpresa alle spalle da una persona nei pressi della sua auto.

Indagano i carabinieri: secondo le prime informazioni, si sospetta di un giovane di origini straniere ex della vittima. Attualmente ricercato, era agli arresti domiciliari per un procedimento in corso a Como per aver lanciato dell’acido contro la stessa 24enne. L’uomo avrebbe approfittato di un permesso di uscita.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata