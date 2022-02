Quattro ragazzi accoltellati nella notte a Milano, tutti tra i 15 e i 20 anni, in una serie di episodi che gli inquirenti non escludono essere collegati tra di loro.

Secondo quanto riferito dal 118, che ha effettuato i soccorsi, quattro casi si sono succeduti intorno a piazza Gae Aulenti, uno dei luoghi della movida di Milano. Il primo è avvenuto alle 3.25 proprio vicino alla piazza, con un 18enne ferito con arma da taglio trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

Il secondo un minuto dopo (quindi potrebbe essere contemporaneo o antecedente del primo) nella limitrofa via fratelli Castiglioni, con un ragazzo di 20 anni ferito gravemente con una coltellata e trasportato d'urgenza, in codice rosso, al nosocomio di Niguarda. Il terzo alle 4.45 in corso Como, uno dei viali più frequentati tra i giovani di Milano e dell'hinterland, con un 19enne finito in codice giallo al Policlinico. Il quarto nel vicino viale Pasubio, alle 5.20, quando è stato ferito un 15enne, trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

Prima di questi fatti, all'1.30, di fronte alla stazione Centrale è stato ferito anche un minorenne straniero, presumibilmente di 16 o 17 anni. Solo questo quinto caso potrebbe non avere a che fare con gli altri.

(Unioneonline/D)

