Il gip di Civitavecchia ha convalidato l’arresto per Fabrizio Angeloni, il 49enne che a Ladispoli (Roma) ha accoltellato la moglie e la figlia, poi ha tentato di suicidarsi.

Attualmente è ricoverato al Policlinico Gemelli, la moglie invece al San Camillo in gravi condizioni. La figlia 17enne appare in miglioramento.

Le accuse per l’uomo sono quelle di duplice tentato omicidio aggravato.

In queste ore i carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica di quanto accaduto nell’abitazione di famiglia tre giorni fa. Sembra che ci sia stato un litigio al culmine del quale Angeloni ha colpito la donna e la ragazza con alcuni fendenti. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, la 17enne ha chiesto: “Salvate mia madre, non mio padre”, il quale nel frattempo aveva tentato di togliersi la vita.

La ricostruzione suscita qualche dubbio da parte dei legali del 49enne descritto come una persona che non è mai apparsa violenta né minacciosa. E anche la dinamica dell’auto-accoltellamento non sembra convincere gli avvocati. Solo quando il loro assistito sarà in grado di parlare, hanno sottolineato, potranno farsi un’idea più chiara.

