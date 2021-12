Una lite tra fratelli è finita con un accoltellamento a Pompei, nel Napoletano. I carabinieri hanno arrestato per lesioni aggravate un 25enne incensurato: per i militari ha colpito con una coltellata alla gamba destra il fratello di 21 anni mentre stavano litigando violentemente. Il ferito è stato portato all'ospedale di Castellammare di Stabia e poi al Monaldi dove è tuttora in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Il coltello da cucina è stato sequestrato e il giovane aggressore messo ai domiciliari in attesa di giudizio.

