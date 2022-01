È in stato di fermo e piantonato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Paolo di Milano il giovane accusato di aver accoltellato alla gola i genitori nell’abitazione di famiglia a Opera.

Padre e madre – 83 e 63 anni – sono ricoverati e in pericolo di vita mentre il figlio 28enne, che avrebbe problemi psichiatrici ed era in cura al Cps di Rozzano, si era allontanato ed è stato coinvolto in un incidente stradale con un’altra auto a San Donato Milanese.

