Il 10 agosto 1996 scompare dal Monte Faito, Comune di Vico Equense (Napoli), Angela Celentano. La bimba, tre anni all’epoca, partecipava con i genitori a una gita insieme ad altri parenti e amici.

Intorno alle 13 suo padre Catello si accorge che la figlioletta non c’è, poco prima giocava in zona, a portata di sguardo, e poco dopo era sparita. Qualcuno racconta di averla vista con un amichetto. Sembra che i due bambini fossero diretti all’auto per lasciare un pallone, il bimbo, più grande di Angela, entrato in un sentiero le avrebbe detto di tornare indietro, di non seguirlo. Anche un altro amico avrebbe visto Angela, ma le due versioni non hanno mai trovato molti punti in comune.

Da quel momento in poi, comunque, della piccola non si sa più nulla.

I manifesti con le foto della bimba (Ansa - Fusco)

Scattano le ricerche, l’allarme viene dato subito, e durano per giorni e giorni. Si indaga sui genitori, sui parenti, sugli amici, senza trovare nulla.

Come potrebbe essere Angela Celentano da adulta (Archivio L'Unione Sarda)

Negli anni la madre Maria e il padre Catello hanno lanciato tantissimi appelli, e numerose sono state le segnalazioni. Ma più il tempo passa più è difficile ritrovare quella che era una bimba e che oggi avrebbe 30 anni. E per ognuno dei suoi compleanni i genitori le hanno comprato un regalo, lo mettono in un armadio, nella sua cameretta. Non hanno mai perso la speranza di ritrovarla.

I genitori di Angela: Maria e Catello (Ansa - Abbate, 2008)

