"Stando ai ritmi attuali nei prossimi 30 giorni avremo 2.500 morti tra le persone non vaccinate”.

La previsione è dell’immunologo Sergio Abrignani, membro del Cts intervistato al Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24.

"Si tratta di morti che potevano essere evitate – osserva il professore -, per questo continuo a dire che non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco”.

Tra gli over 50, per cui l’ultimo decreto del governo ha disposto l’obbligo vaccinale, “ci sono oltre 2,2 milioni di persone non vaccinate che contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e al 60% delle morti”, spiega Abrignani

In questi dieci giorni, continua l’immunologo, “abbiamo avuto una media di 160 morti al giorno, di cui 85-90 non vaccinati, tutti decessi che potevano essere evitati”.

