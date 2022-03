Dal primo maggio finisce l’obbligo di mascherina al chiuso e di presentazione del Green pass: addio al certificato dunque, sia nella versione base che in quella rafforzata, per tutte le attività, al chiuso e all’aperto (per queste ultime l’obbligo del Green pass cade già il primo aprile).

E’ quanto ha deciso la cabina di regia che si è svolta in mattinata a Palazzo Chigi.

Dal 1 aprile l'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid, di conseguenza decadono il Cts e la struttura del commissario straordinario. Al loro posto dovrebbe essere creata una unità operativa ad hoc al ministero della Salute per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale.

MASCHERINA E GREEN PASS – La mascherina resta obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, scuola compresa, fino al 30 aprile. Fino alla stessa data resterà obbligatorio, ma solo in alcuni ambiti, il certificato verde nella sua versione base o rafforzata.

Sul lavoro via l’obbligo di Super green pass per gli over 50 dal primo aprile: resta l'obbligo vaccinale con le multe, ma per lavorare fino al 30 aprile basterà il certificato base, ottenibile anche con tampone negativo.

Sempre dal primo aprile il Green pass non sarà più richiesto sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove resteranno obbligatorie le mascherine, fino al 30 aprile.

Il Green pass base resta obbligatorio fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici, stadi e colloqui in carcere, oltre ai trasporti a lunga percorrenza.

Sempre fino al 30 aprile il Green pass rafforzato resta obbligatorio per i servizi di ristorazione al chiuso, centri benessere, sale da gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso, dunque anche piscine e palestre.

QUARANTENE – Basta quarantene da contatto con un caso positivo al Covid: secondo quanto prevede la bozza del decreto a partire dal primo aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza. Non ci sarà più, quindi, distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora.

CAPIENZE – Dal primo aprile decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture. Stadi compresi, dove fino al 30 aprile si accede con Green pass base ma che potranno essere riempiti al 100 per cento.

OBBLIGO – L’obbligo vaccinale resta fino al 15 giugno per gli over 50, che tuttavia potranno andare al lavoro dal primo aprile con il Green pass base, dal primo maggio senza alcun certificato. Per il personale sanitario e delle Rsa l’obbligo vaccinale resta invece in vigore sino a fine anno.

