Una tempesta di vento è in arrivo sulla Sardegna.

È quanto prevedono gli esperti meteo in vista del prossimo fine settimana. In particolare, nel giorno della Domenica delle Palme, sull’Isola, così come sulla Sicilia, sono attese raffiche superiori anche ai 60 chilometri orari.

Da qui al weekend il cielo sarà comunque sereno o poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra gli 8 e i 20 gradi.

Diversa la situazione in altre regioni: oltre al vento si vivrà in Italia una domenica dal sapore nuovamente invernale al Centro (specie tra Lazio e Abruzzo) con neve oltre i 1.100-1.300 metri e piogge abbondanti a quote inferiori. Maltempo anche al Nord-Est, specie tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

In tendenza, comunque, questa perturbazione, proveniente dalla Norvegia, lascerà velocemente il nostro Paese scivolando verso i Balcani, anche se durante la Settimana Santa potrebbe essere in balìa di un altro ciclone, questa volta di provenienza atlantica: i modelli prevedono, infatti, l’approfondimento di un’area di bassa pressione verso la Spagna da inizio nuova settimana.

