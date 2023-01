Un progetto da 1,4 milioni di euro per il rifacimento di due importanti strade di Sant’Antioco e per l’abbattimento di barriere architettoniche.

Parliamo del centralissimo viale Trento, nel tratto compreso tra via Fra Ignazio e viale Risorgimento, e di via Garibaldi.

La gara d’appalto per il restyling di viale Trento è stata bandita nei giorni scorsi: il progetto è da 700mila euro, altrettanti verranno impiegati per il rifacimento di via Garibaldi. Tutti fondi del PNRR.

«Un importante lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche su due centralissime e importanti arterie cittadine – spiega il Sindaco Ignazio Locci –. In viale Trento presto vedremo l’apertura del cantiere, per via Garibaldi gli uffici chiuderanno il provvedimento entro il 31 marzo 2023».

L’assessore ai Lavori pubblici Francesco Garau spiega nel dettaglio in cosa consistono i due progetti: «Procediamo con l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso il rifacimento dei marciapiedi esistenti e l’adeguamento delle larghezze stradali e dei percorsi pedonali, con la riconfigurazione parziale della sosta a bordo carreggiata».

Previsti anche «il completamento e il miglioramento della rete di smaltimento delle acque piovane, attualmente non in grado di smaltire l’acqua che si accumula anche in caso di precipitazioni poco abbondanti».

E ancora, adeguamento della rete di illuminazione pubblica, «oggi antiestetica e poco funzionale»

