Si chiude con quattro condanne, dopo quasi nove anni di udienze, il processo per la morte di Gianfranco Pia, operaio di Samatzai caduto da un ponteggio a Nuxis la sera del 12 giugno 2009 e deceduto in ospedale a Cagliari il 22 settembre dello stesso anno, dopo tre mesi di agonia.

La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Cagliari, Simone Nespoli.

Gianfranco Pia era dipendente dell'impresa Cabua di Giuseppe Cabua & C, impegnata nella costruzione di un edificio a Nuxis per conto della Tsi srl. Durante la stesura di una guaina catramata sul tetto – stando alla ricostruzione della Procura – sarebbe caduto da oltre 5 metri, riportando gravi ferite e venendo portato d'urgenza in ospedale.

Francesco Pinna

