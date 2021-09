E’ entrato in un supermercato di Iglesias, ha raggiunto un box con gli effetti personali dei dipendenti e a fatto razzia di contanti. Poi ha cercato di fuggire.

Ma il responsabile dello store si è accorto di tutto, allertando la Polizia.

E’ accaduto a Iglesias, dove gli agenti del Commissariato locale hanno arrestato un 54enne, già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di furto aggravato.

Dopo l'allarme, i poliziotti, ricevuta la descrizione del ladro in fuga, sono riusciti a rintracciare l’uomo presso la sua abitazione. Recuperato anche il maltolto, pari a 60 euro. Poi il trasferimento in Commissariato, in attesa dell’udienza per direttissima davanti al giudice.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata