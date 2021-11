Non è la cifra da capogiro in grado di far svoltare la vita ma certamente un importo sufficiente a soddisfare qualche capriccio e assicurare un Natale sereno: è quanto deve aver pensato chi ha scoperto di aver vinto 20mila euro con un gratta e vinci da 10 euro della serie Mega Miliardario. Uomo, padre di famiglia, volto conosciuto all’edicola - ricevitoria di via Nazario Sauro ma non abituale acquirente di gratta e vinci: è questo l’identikit del fortunato giocatore tornato poi a fine serata nel locale per essere sicuro della vincita.

"Mi spiegava di aver provato ad usare un applicazione per averne certezza ma era dubbioso, - racconta la titolare Arianna Sotgiu - quando gli ho dato conferma era felicissimo ed ha anche detto che si sarebbe ricordato di noi malgrado gli abbia spiegato che non ce n'era alcun bisogno. Non gioca spesso ma forse sentiva che era la sua giornata. Scherzando ha detto che farà subito la divisione dei beni con i figli”.

Per la serie Mega Miliardario si tratta della prima vincita in assoluto nell’edicola di via Sauro. A febbraio altri 20 mila euro erano stati vinti con un gratta e vinci della serie “50X”. La vincita più corposa rimane quella da 100mila euro nell’estate 2015 con la serie “Miliardario”.

