Al via la gara d’appalto per la riqualificazione dell’impianto sportivo del “Cuore Immacolato” in via F.lli Bandiera a Iglesias; campi da calcio a 8 in sintetico, due campi da padel, uno spazio per il tennis tavolo e tanti nuovi interventi che restituiranno alla città un’area completamente rinnovata.

Il finanziamento ottenuto dalla Asd Frassati nell’ambito del bando “Sport e periferie” si aggira intorno alla cifra di 780mila euro. Il Comune d’Iglesias assumerà il ruolo di stazione appaltante: «Si tratta di un progetto che cambierà il volto di un impianto sportivo al centro della città frequentato da tante generazioni di sportivi - dichiara il sindaco Mauro Usai - Tutto nel segno della sostenibilità e della modernità».

Ignazio Cordella, dirigente dell’Asd Frassati si esprime così: «Grazie al supporto della Diocesi e del Comune, realizzeremo un impianto all’avanguardia che si propone di essere un esempio d’incisività e innovazione».

