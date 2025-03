Con l'arrivo di una apposita gru stanno entrando nel vivo a Carbonia i lavori di posa della nuova copertura della tribuna dello stadio comunale Zoboli inaugurato nel 1940 subito dopo la nascita della città.

L'intervento, caratterizzato tuttavia da tempi abbastanza lenti che non coincidono con le aspettative, è iniziato alcune settimane fa con la posa di alcune grondaie ma con il sopraggiungere di una speciale gru sono state avviate le operazioni necessarie alla posa di decine di pannelli che dovranno costituire l'intera copertura dell'impianto, smantellata 5 anni fa da una giornata di maltempo particolarmente pesante.

I lavori da 350mila euro sono condotti da un'impresa appalto del Comune che ha indetto la gara lo scorso autunno. L'intervento in un secondo momento prevederà anche la realizzazione di un pozzo per l'irrigazione del manto erboso e la sistemazione di alcune parti danneggiate degli spogliatoi. Per la metà della primavera la copertura della tribuna potrebbe essere completata.

© Riproduzione riservata