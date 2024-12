I pazienti e gli operatori socio sanitario del centro assistenziale Aias di Cortoghiana sono stati protagonisti di un'esperienza straordinaria: hanno dato vita al presepe vivente.

Frutto di settimane intense di lavoro, sia gli infermieri che i tecnici nonché gli ospiti dello storico presidio che garantisce l'assistenza a favore di decine di pazienti colpiti da diverse patologie, si sono preparati con cura allestendo una serie di coreografie studiate nei minimi dettagli.

La messa in scena è stata emozionante e la riprova è l'immensa soddisfazione manifestata dai familiari dei pazienti per la riuscita anche qualitativa dell'opera che ha rievocato gli episodi principali ma anche quelli secondari della magia della natività. Lungimirante poi l'idea di coinvolgere i pazienti stessi in alcune delle scene più toccanti.

