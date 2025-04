Il Comune ha avviato i lavori per il rifacimento del muro crollato in piazza Libertà e per la riqualificazione del sottopassaggio che la collega a piazza Alisa.

Un intervento atteso e necessario, finalizzato a garantire la sicurezza e a migliorare il decoro urbano del centro del paese, dopo che a seguito di abbondanti piogge la muratura ha ceduto.

Si è optato quindi per la realizzazione di nuove fondazioni per la lunghezza dell’intera muratura con un rinforzo di cemento armato che fungerà da doppio muro di contenimento, un intervento definitivo per impedire crolli simili in futuro.

L’investimento complessivo per la realizzazione di queste opere, progettate attraverso un incarico affidato al professionista Luca Galzerano, ammonta a 50 mila euro, interamente destinati al ripristino dell’area.

Sarà inoltre realizzata una struttura che affiancherà la muratura all’esterno del sottopassaggio tra le due piazze, con un gradone di sostegno che fungerà anche da seduta per chiunque voglia sostare in quell’area.

