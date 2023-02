Incidente stradale questo pomeriggio ad Alghero, per fortuna senza gravi conseguenze.

Intorno alle 16.30 due auto, per cause da accertare, si sono scontrate in località Rudas.

Sul posto i Vigili del fuoco di Sassari, personale del 118 e Polizia stradale.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e le vettura, la Polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso. Gli operatori sanitari hanno verificato le condizioni dei due conducenti coinvolti, rimasti entrambi illesi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata