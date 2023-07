Vandali in azione stanotte a Sassari in via Zara, via Caprera e via Roth. Tutte arterie abbastanza centrali.

Rotti dai soliti ignoti numerosi vetri e specchietti di autovetture parcheggiate. Stamattina per i proprietari l'amara sorpresa.

Un gesto compiuto per un insano divertimento, visto che dalle autovetture non è stato toccato nulla. I vandali hanno anche sfidato varie telecamere di sorveglianza.

Ma qualcuna potrebbe avere immortalato le loro gesta incivili. Fatti simili le settimane scorse si sono verificati in altre parti della città, come a Li Punti e Sant'Orsola. Sinora tutti impuniti.



© Riproduzione riservata