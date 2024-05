Un trentenne è stato aggredito e selvaggiamente picchiato a Sassari da un gruppo di sconosciuti nella notte tra giovedì e venerdì, mentre rientrava a casa nel quartiere di San Paolo.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari, che indagano sulla vicenda, il giovane stava rientrando a casa dopo avere trascorso la serata con amici in un bar. In via Fermi è stato circondato e picchiato da più persone.

Nonostante le gravi ferite e traumi il trentenne è andato a casa e si è messo a letto. L'indomani mattina la sua compagna vedendolo pestato e in gravi condizioni ha chiesto l'intervento del 118.

L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata e poi sottoposto a un intervento chirurgico per asportare un ematoma dalla testa.

Il trentenne è ancora ricoverato in ospedale, la sua vita non è in pericolo ma la prognosi resta riservata. Gli agenti della Squadra mobile hanno sentito diverse persone vicine al trentenne aggredito e stanno vagliando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili dell'aggressione.

