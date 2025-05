Ennesima irruzione dei soliti ignoti nella scuola di via Cottoni all'angolo con via Togliatti a Sassari. Stamattina la brutta sorpresa per il personale e gli alunni dell'istituto per l'infanzia e le elementari. Sul posto si trovano i carabinieri per le verifiche del caso e non si conosce ancora se vi sia stato un furto e nel caso di quale entità.

Intanto è forte il malumore dei genitori per una situazione a cui non si riesce a porre rimedio.

«È la quarta volta in pochi mesi che entrano- riferiscono- quando ci si deciderà a mettere un sistema di allarme?»

