Annalisa Sanna è ritornata, ieri mattina, davanti all'ospedale civile di Sassari, per consegnare i doni natalizi ai pazienti del Day-Hospital oncologico.

L'anno scorso il primo arrivo in sella alla cavalla Macrusa per la 42enne che, nel 2017, scoprì di avere un tumore e beneficiò delle cure della struttura dell'Aou. «Torno - disse allora - per un senso di rivincita nei confronti della vita».

Ieri l'arrivo, accompagnata da “Babbo Natale” e gli “Elfi”, persone che fanno capo a “Il Monello” di Sant'Orsola, maneggio dove Annalisa ha conosciuto Macrusa da cui è inseparabile e che è stata fondamentale nell'affrontare la malattia. «Adesso - dichiara - devo affrontare una nuova sfida. La voglia di vivere mi fa andare avanti insieme a quello che mi circonda perché la vita è bella a prescindere dalla malattia».

Una patologia i cui numeri sono in aumento come attesta il direttore del Day hospital Antonio Pazzola: «L'anno scorso - riferisce il professore - siamo arrivati a 18mila interventi attivi».

Un dato che testimonia anche però l'efficacia delle cure e l'allungamento delle aspettative di vita. Intanto Annalisa accarezza la cavalla 18enne: «È più di un parente per me, è la mia famiglia». E rinvia all'incontro del prossimo anno in cui conta di esserci: «Spero proprio di sì».

