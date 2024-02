Misterioso furto in pieno giorno nel quartiere di Li Punti a Sassari.

Ad essere derubato il negozio Apriti Sesamo 2, specializzato in articoli per le belle arti, che si trova in via Busonera.

«È un po' strano - dichiara la titolare, Raffaella Re - che nessuno abbia visto niente». Perché il gesto è avvenuto tra le 13 e le 16.30 in una zona di passaggio e molto trafficata.

«Se ne sono andati via con l'incasso - continua Raffaella - dopo avere forzato la porta che è anti-sfondamento».

Il tutto lasciando un'importante incrinatura del vetro, forse esito dell'uso di una pietra, e approfittando di una circostanza che lascia sospettare quanto gli ignoti ladri stessero tenendo d'occhio il locale da tempo.

«Avevo tolto da poco le telecamere per metterne altre e, nel frattempo, hanno colpito».

Ingente il danno per un'attività che deve sostenere diverse spese. Ma non solo quello economico perché il negozio, oltre alla vendita di pennelli, cornici e strumenti per artisti, organizza laboratori di pittura anche per i bambini. «Noi cerchiamo di fare comunità pure così», spiega Re.

Per questo il furto, su cui stanno indagando i carabinieri, ha creato una grande eco nella borgata sassarese dove, peraltro, sono già diversi gli episodi registrati legati al vandalismo come i roghi delle macchine.

