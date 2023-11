«Sono dovute da parte Sua le scuse nei miei confronti». La richiesta è indirizzata al sindaco di Sassari, GianVittorio Campus, dal consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Palopoli. A causare l'istanza, messa nero su bianco in una lettera, le parole del primo cittadino rivolte all'azzurro al termine del consiglio comunale di giovedì scorso. «Lei mi proferiva - ricorda Palopoli al leader civico - le seguenti parole “Stai molto attento” a più riprese». «Scomposta», «scorretta», «non giustificata», così definisce la reazione del sindaco che sarebbe sorta dopo le punzecchiature tra lo stesso consigliere e l'assessore all'Ambiente Antonello Sassu per un'interpellanza sulla pulizia dei cassoni. In cui il secondo ironizzava sul primo e il primo sentenziava: «Viene voglia di dirle che lei merita il ruolo di cui l'hanno incaricata… la mondezza».

Frase da cui era originato l'annuncio di una querela da parte dell'assessore e poi lo scambio con Campus. Nella lettera, Palopoli rimprovera al sindaco di non essere stato difeso quando Sassu, in una precedente seduta consiliare, l'aveva fatto «oggetto di attacco e di derisione». «Il mio ruolo - continua il consigliere - è quello di rappresentare i miei elettori ed ho sempre operato nel loro interesse, mai per interessi personali, e sebbene all'opposizione sempre improntato alla correttezza, per questo non avrei pensato che il dibattito politico potesse scendere a livelli personali». Quello «Stai attento» di Campus ha lasciato l'esponente di FI, così riferisce, «molto scosso e impaurito». «Credo - conclude - che alla luce di quanto accaduto siano dovute da parte Sua le scuse nei miei confronti». Firmato Giuseppe Palopoli che aveva iniziato la missiva con «gentilissimo sindaco».

Da vedere adesso se la vicenda avrà altri strascichi, tra Palazzo Ducale e quello di Giustizia.

