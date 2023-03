Musica, spettacolo, divertimento. E soprattutto tanta gente. Come non si vedeva dal giorno dei Candelieri. Il centro storico di Sassari ieri ha vissuto finalmente una giornata di gloria, simile a quelle di qualche anno fa.

Merito di Daniele Deiana, commerciante e consigliere comunale e delle sue Iene, che in occasione dei loro vent’anni hanno organizzato uno spettacolo in piazza Tola cominciato nel pomeriggio di ieri e concluso a notte inoltrata. Alla console si sono alternati gruppi e Dj. Per la gioia dei giovani e non solo.

Almeno 15mila persone hanno seguito l'iniziativa. Risultato? Un centro storico rivitalizzato. Almeno per una giornata. Allegria e locali pieni di gente hanno fatto da corollario a questo evento.

«È stata una grande festa - commenta l'organizzazione Daniele Deiana - . Una scommessa vinta. Vedere piazza Tola e le vie limitrofe festanti è stata una grande emozione. L'evento di ieri è molto significativo: se si organizza qualcosa con criterio la gente risponde con affetto e allegria. Ringrazio quindi Sassari, i miei collaboratori, i gruppi e le persone che si sono alternate nello spettacolo. Che a mio avviso dovrà essere imitato da privati e istituzioni, per ridare vita e lustro a quello che è sempre stato il cuore pulsante della città».



