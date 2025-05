Cocaina e 1.650 euro in contanti. Finisce nei guai un giovane di Sassari, sorpreso in flagranza di reato nel quartiere di Santa Maria di Pisa.

Venerdì scorso i carabinieri, insospettiti dal continuo andirivieni di persone in una casa, fermavano un ragazzo che trovavano in possesso di 2 grammi di cocaina nascosti nel vestito e di una somma di 1.650 euro in contanti. In seguito la perquisizione si estendeva in un garage utilizzato dal giovane dove si rinvenivano ulteriori 16 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Messi sotto sequestro la sostanza stupefacente e il denaro, il sospettato è stato arrestato ed è in attesa dell'udienza di convalida in tribunale.

