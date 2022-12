Botti di Capodanno vietati a Sassari per le festività natalizie.

Nessuna deroga: lo stop del comune ribadisce il divieto di esplosione di petardi, fuochi d'artificio e simili.

Nella notte di San Silvestro sarà invece consentito il consumo di bevande alcoliche per strada. Con un’ordinanza il primo cittadino autorizza «il consumo di alcolici su area pubblica e privata aperta ad uso pubblico tra le 21 del 31 dicembre 2022 e le 7 del 1 gennaio 2023 in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2023».

Con la stessa ordinanza è stata autorizzata la proroga del termine dell'orario di diffusione della musica sino alle due del mattino nella notte tra il 24 e il 25, sino alle 3 nella notte del 31.

Per i botti invece restano in vigore i divieti stabiliti da un regolamento comunale che proibisce articoli pirotecnici e petardi per tutto l'anno, su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire incidenti e per non spaventare persone e animali.

