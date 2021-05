L’ultimo lotto della quattro corsie Sassari-Alghero, la gestione della posidonia spiaggiata e il futuro dell’ospedale Marino al centro dell’incontro tra il senatore Carlo Doria e il sindaco Mario Conoci. Tematiche importanti che il rappresentante istituzionale si è impegnato a sostenere in Parlamento e presso il Governo.

Il senatore e il sindaco (foto Fiori)

Il Decreto Sostegni approvato di recente che contiene l’emendamento sulla gestione della posidonia, il procedimento sulla quattro corsie e la richiesta fatta dal Comune di Alghero al ministero delle Infrastrutture per la nomina del Commissario e le prospettive per il Marino destinato alla chirurgia robotica sono tutti argomenti affrontati alla presenza di assessori, consiglieri comunali, dei rappresentanti dei partiti della maggioranza e della dirigenza del Parco di Porto Conte. L’impegno assunto dal senatore Doria è quello di rendere subito operative la sintesi delle proposte presso i ministeri competenti, riguardanti sia le richieste relative alla quattro corsie che la gestione della posidonia, compresa la realizzazione dell’impianto di trattamento da dislocare a San Marco nell’ambito dell’accordo tra Comune di Alghero, Provincia di Sassari e Consorzio Industriale di Sassari-Alghero-Porto Torres, ma anche l’impegno di sostenere in Regione il percorso di definizione dell’accordo con l’Aou di Sassari per il rilancio e la rivitalizzazione dell’ospedale Marino.

