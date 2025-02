Un viaggio nei luoghi della memoria, con l'obiettivo di formare cittadini di domani attraverso il ricordo, per non restare indifferenti e non dimenticare, Sono rientrati i 58 ragazzi del Nord Sardegna, partiti per Cracovia il 29 gennaio scorso grazie al progetto "Promemoria Aushwitz 2025", organizzato dall Arci Nord Sardegna con il sostegno delle singole amministrazioni comunali.

Sono state giornate ricche di emozioni, esperienze umane straordinarie e indimenticabili che ogni giovane partecipante porterà dentro di sè. Il percorso della memoria cominciato con la visita al Museo "Fabbrica di Oskar Schindler" che ha ispirato il famoso film del regista Steven Spielberg "Schindler's list", nell'ex ghetto della città di Cracovia, per proseguire nel quartiere ebraico, luoghi simbolo della lunga e drammatica storia di persecuzione e di morte. Una giornata è stata dedicata alla visita ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau e al Museo statale: un momento di grande impatto emotivo in due tra i più dolorosamente conosciuti campi di sterminio in cui tra il 1940 e il 1945 furono uccisi un milione e 100 mila uomini, donne e bambini, in maggioranza ebrei ma anche Rom e Sinti, omosessuali, disabili, prigionieri politici.

