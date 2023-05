Anche nel giorno del Primo Maggio balordi non hanno risparmiato di compiere un atto vandalico ai danni della recinzione del lungomare Balai.

Hanno scaraventato a terra le transenne al riparo dei cantieri di lavoro per la realizzazione di un percorso pedonale per non vedenti e disabili, un progetto avviato dall’amministrazione comunale di Porto Torres.

L’intervento, il cui soggetto attuatore è la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, interessa i marciapiedi dell’intero lungomare, attualmente in una fase delicata dove è disposto il divieto di calpestare la pavimentazione realizzata in cemento architettonico per una superficie di circa 6mila metri quadri, con la previsione di camminamenti a norma per non vedenti e disabili.

Invece, questa mattina, la sorpresa dell’ennesimo atto vandalico: ignoti hanno divelto la recinzione per un lungo tratto, una rete metallica resa salda da alcuni blocchi in cemento.

